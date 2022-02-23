شاهد.. لحظة تحطم مروحيتان من طراز

2022/02/23 | 12:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم التقاط لحظة حادث تدريب لمروحيتين من طرازUH-60 Black Hawk من الحرس الوطني في ولاية يوتاه من منتجع تزلج قريب.لم يصب أي من أفراد الطاقم أو المتزلجين في منتجع Snowbird للتزلج.

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