الديمقراطي: رفض المحكمة لإعادة فتح الترشيح للرئاسة يعطل العملية السياسية برمتها

2022/02/23 | 12:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد قاسم، الاربعاء، من مغبة رفض المحكمة الاتحادية العليا اعادة فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية، مبينا ان القرار سيؤدي الى تعطيل العملية السياسية.وقال قاسم في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ ان ” بعض القرارات القضائية كانت ذات طابع سياسي وان رفض المحكمة لإعادة فتح الترشيح للرئاسة يعطل العملية السياسية”.[…]

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