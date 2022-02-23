بدء جلسة المحكمة الاتحادية للنظر بدعوى الطعن في إعادة فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية - عاجل

2022/02/23 | 12:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلنت المحكمة الاتحادية،اليوم الاربعاء، البدء بجلسة البت في قضية فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية مرة ثانية.وذكرت المحكمة الاتحادية في بيان مقتضب تابعته (بغداد اليوم)، انها "عقدت جلستها التداولية في دعوى الطعن بقرار فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (4) في 2022/2/8".وأكد النائب المستقل باسم خشان، في وقت سابق، أنه "سيطعن لدى المحكمة الاتحادية، بقرار رئاسة البرلمان بخصوص فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية".وقال خشان في توضيح إن "دورة انتخابية بدأت بفوضى وانتهاكات متتالية للدستور، ليس لرئيس المجلس أن يتخذ قرارا بنفسه، ولا بالاتفاق مع نائبيه، لأن كل قرارات للمجلس تتخذ بالاغلبية البسيطة، ما لم ينص على خلاف ذلك، وهذا هو حكم المادة (59/ثانيا) من الدستور".وأضاف أن "هذا القرار ينتهك الدستور، ويخالف قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وهذا يجعل المخالفة مركبة".وتابع خشان، "لا يقبل من أعلى سلطة تشريعية أن تكون هي الاكثر انتهاكا للدستور، ولذا سأطعن في هذا القرار وأطلب من المحكمة الاتحادية أن تصدر أمرا ولائيا بإيقاف كل الاجراءات التي تنشأ منه".وقررت رئاسة مجلس النواب، في وقت سابق، فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية ابتداء من يوم الاربعاء الموافق 2022/2/9 ولمدة ثلاثة ايام".وذكرت الرئاسة في بيان، إنها "عقدت اجتماعا للتباحث حول موضوع انتخاب رئيس الجمهورية، نظرا لانتهاء المدة الدستورية المحددة للانتخاب بموجب المادة (72/ثانيا/ب) من الدستور دون انتخاب رئيس للجمهورية".

وأضاف البيان أنه "استنادا إلى أحكام قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم ( لسنة 2012)، تقرر خلال الاجتماع، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 9 شباط 2022 ولمدة 3 أيام".

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