تنويه من عمليات بغداد بشأن الطرق المقطوعة خلال الزيارة الرجبية

2022/02/23 | 12:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، تنويهاً بشأن الطرق المقطوعة امام سير العجلات والدراجات بكافة أنواعها وبضمنها الـ (تكتك، الستوتة) داخل العاصمة بغداد ضمن خطة الزيارة الرجبية.

وقال اعلام العمليات في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه: "نرفع أسمى آيات العزاء والمواساة لمقام نبي الله الأعظم محمد (ص) وأمتنا الإسلامية جمعاء بذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام)، عظّمَ الله تعالى لنا ولكم الأجر بهذا المصاب الأليم، ونود ان ننوه عن اهم الطرق التي تــم قطعها امـــام سير العــجلات والدراجات بكـــافة أنواعها وبضمنها الـ (تكتك، الستوتة) والتي من المحتمل قطعها حسب كثافة الزوار وبذلك ندعو الاخوة سالكي الطريق الى تجنب تلك الطرق".

وأضاف أن الطرق التي سيتم قطعها هي:

اولاً طرق قاطع الكرخ:

1-ساحة شهداء البياع-تقاطع البياع-مجسر القادسية -النسور-تقاطع دمشق -شارع مطار المثنى-ساحة عدن.

2-شارع 9 نيسان حي العامل -جسر حي العامل باتجاه نفق الشرطة -شارع الربيع -ساحة عدن.

3-جسر الصرافية -تقاطع براثا -شارع براثا- ساحة عبد المحسن الكاظمي

4-جسر الشعب الشعلة-تقاطع الصدرين -جكوك- تقاطع جده –الكاظمية.

ثانياً طرق قاطع الرصافة:

1.



تحويل الطريق القادم من محافظة واسط "سيطرة اللج" باتجاه مركز قضاء المدائن متوجها الى ساحة سلمان باك.

2.



قطع الطريق من تقاطع بدالة العلوية في الكرادة باتجاه ساحة كهرمانة وساحة الفردوس شارع السعدون حتى نفق التحرير باتجاه ساحة الخلاني.

3.



قطع الطريق من مجسر الابتسام والمؤدي الى ساحة بيروت والى ساحة الموال.

4.عند تزايد عدد الزائرين في الايام القادمة سوف يتم قطع الطريق القادم من فلكة النصر مرورا بمناطق العبيدي والكمالية تقاطع المشتل بلديات حتى تقاطع الكهرباء ثم مخازن السمنت ثم ساحة وهران تقاطع النخيل باتجاه شارع فلسطين ولجانب واحد للزائرين والاخر للعجلات.

5.



قطع الطريق ولجانب واحد من جسر ديالى القديم الزعفرانية طريق معسكر الرشيد بتجاه شارع المشن تقاطع عقبة بن نافع.

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