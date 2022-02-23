فيديو: قرار جديد من المحكمة الاتحادية بشأن دعوى منصب رئاسة الجمهورية

2022/02/23 | 12:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاربعاء، توحيد الدعوتين (23 – 25) المقامة ضد فتح باب الترشح مرة ثانية لمنصب رئيس الجمهورية.هذا وعقدت المحكمة الاتحادية العليا، في وقت سابق من اليوم، جلسة تداولية للنظر في دعوى الطعن بقرار فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مرة أُخرى من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب.وكان […]

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