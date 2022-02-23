2022/02/23 | 12:24 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من خلال إيهامهم بمنح السلف والقروض (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

حذّر مصرف الرافدين، زبائنه من التعامل مع المواقع الوهمية التي تمارس النصب والاحتيال بحقهم.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنّ "روابطًا ومواقعًا وهمية انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تمارس النصب والاحتيال والابتزاز بحق الزبائن من خلال إيهامهم بمنح السلف والقروض مستغلين عدم معرفة الموظفين بالإجراءات المادية والمصرفية".

وأضاف أنّ "هذه المواقع تقوم بالتضليل على الزبائن من خلال سحب مستمسكاتهم بحجة الترويج على السلف والقروض"، محذرًا من "تلك الممارسات وعدم التعامل مع من يدعي اعتماده من قبل المصرف وتوخي الدقة بهدف تحصين الزبائن من تلك الأفعال غير القانونية بغية الحد منها والكشف عن مرتكبيها".

ودعا المصرف بحسب البيان إلى "الإبلاغ عن أية حالة مشبوهة لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية".

اقرأ/ي أيضًا:

البنك المركزي العراقي: لا نية لتغيير سعر صرف الدولار الآن

"ركود وإرباك ومضاربات"..



البنك المركزي يحذّر من تغيير سعر الصرف

مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يحذر من مواقع وروابط وهمية تمارس النصب على مواطنين) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يحذر من مواقع وروابط وهمية تمارس النصب على مواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).