2022/02/23 | 12:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الحلبوسي: نتطلع لبناء أفضل العلاقات مع الجيران والأشقاء والأصدقاء » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 12:13

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