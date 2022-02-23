عمليات بغداد تحدد الطرق المغلقة

2022/02/23 | 12:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد حددت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، الطرق المغلقة في العاصمة.أولا: طرق قاطع الكرخ: – ساحة شهداء البياع – تقاطع البياع – مجسر القادسية – النسور – تقاطع دمشق – شارع مطار المثنى – ساحة عدن – شارع 9 نيسان حي العامل – جسر حي العامل باتجاه نفق الشرطة – شارع …

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