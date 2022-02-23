2022/02/23 | 12:25 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AC7Qf_8jQQQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المرور يسحب توك توك يسترزق منه طفل لسوء وضعه المعيشي الصعب بغرامة 2 مليون) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المرور يسحب توك توك يسترزق منه طفل لسوء وضعه المعيشي الصعب بغرامة 2 مليون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).