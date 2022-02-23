علماء يتوقعون احتمال تساقط أمطار حديدية في الجانب المظلم لكوكب ساخن

2022/02/23 | 12:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..التقط علماء الفلك لأول مرة صورا فوتوغرافية للجانب الليلي لكوكب المشتري الساخن WASP-121b.وبسبب ظروف خاصة تشكلت في هذا الجانب من الكوكب، لا يستبعد العلماء وجود سحب من الحديد وأكسيد الألمونيوم، بصفته معدنا يكوّن أساسا للياقوت.وقد نشرت نتائج الدراسة في المجلة العلمية Nature وقال أحد مؤلفي المقال بهذا الشأن الباحث […]

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