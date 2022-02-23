صالح: انهاء ملف التعويضات طوى فصلاً رهيباً من الحرب العبثية

2022/02/23 | 12:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، أن انهاء ملف التعويضات العراقية للكويت، يطوي فصلاً رهيباً من الحرب العبثية لنظام الاستبداد.

وقال صالح في تغريدة له على تويتر: اليوم ينطلق العراق نحو سياسة خارجية تقوم على إقامة أفضل العلاقات مع اشقائنا وجيراننا والمجتمع الدولي ودعم امن وسلام المنطقة باعتباره مصلحة مشتركة للجميع.

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