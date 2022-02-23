2022/02/23 | 12:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد نفذت طائرات F-16 العراقية، ضربة ٩وية اسفرت عن تدمير وكرين لداعش الإرهابي في محافظة كركوك.وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “القطعات الأمنية تستمر بواجباتها النوعية والاستباقية في مختلف قواطع المسؤولية لملاحقة ما تبقى من عناصر عصابات داعش الإرهابية، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة من …

ظهرت المقالة تدمير وكرين لداعش بضربة جوية في كركوك أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تدمير وكرين لداعش بضربة جوية في كركوك) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تدمير وكرين لداعش بضربة جوية في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).