2022/02/23 | 12:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاربعاء، عن إلقاء القبض على ثلاثة متهمين باطلاق العيارات النارية في بغداد.وذكرت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “بعد ورود معلومات دقيقة بوجود مشاجرة وإطلاق نار في منطقة (الكفاءات) شرق العاصمة بغداد، على الفور تم تشكيل فريق أمني من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية […]

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