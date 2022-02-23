بعد الألفاظ الخارجة.. نجم الغولف ميكلسون يعتذر للسعودية

2022/02/23 | 12:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم لاعب الغولف المحترف، فيل ميكلسون، اعتذاره عن التصريحات التي أطلقها مؤخرا بشأن استضافة السعودية لدوري محترفين ينافس جولة "PGA" الأوروبية.

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