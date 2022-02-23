فوائد البرتقال للعظام

2022/02/23 | 12:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيتامين سي الموجود في البرتقال مهم

لنمو وإصلاح الأنسجة في جميع أنحاء

الجسم، يساعد فيتامين سي في التئام

الجروح والحفاظ على صحة العظام

والأسنان، ويدعم فيتامين سي أيضًا

إنتاج الكولاجين اللازم لتكوين

الغض

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