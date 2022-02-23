إسلاميون خارج النسق - عبد الغني سلامه

2022/02/23 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الغني_سلامه ذكرتُ في مقالة سابقة بأن مكونات الخطاب الإسلامي (التفاسير، والسيرة النبوية، وجمع الحديث الشريف، والفقه، وقواعد اللغة والتنقيط..) نشأت وتبلورت في القرن الثاني والثالث الهجري، واستمرت حتى القرن العاشر الهجري، على يد كوكبة من علماء الدين (الطبري، القرطبي، البغوي، الزمخشري، ابن كثير، ابن إسحاق، ابن هشام، البخاري، مسلم، النسائي، أبو داوود، الترمذي، ابن ماجة، الشافعي، ابن حنبل، المالكي، أبو حنيفة، ابن ت ......





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