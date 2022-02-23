وفاة “غامضة” لملكة جمال أميركية

2022/02/23 | 12:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت السلطات في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأميركية وفاة ملكة جمال ألاباما، زوي سوزو بيثيل، بعد دخولها في غيبوبة استمرت لأسبوع، من جراء سقوطها من شقتها في الطابق السابع.وكانت بيثيل البالغة من العمر 27 عاما قد أصيبت بجروح خطيرة في أعقاب سقوطها من شقتها الواقعة في الطابق السابع بميامي، حيث رجحت تقارير […]

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