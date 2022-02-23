القبض على متهم بسرقة أكثر من 10 آلاف دولار في بغداد

2022/02/23 | 12:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد من إلقاء القبض على متهم لقيامه بتسليب مبلغ مالي أكثر من 10 آلاف دولار أمريكي من أحد المواطنين وسط العاصمة بغداد.وأوضحت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة 446 من قانون العقوبات”.إلى …

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