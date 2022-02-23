الحلبوسي يدعو إلى بدء مرحلة جديدة للنهوض بالبلد وإخراجه من تداعيات الحروب

2022/02/23 | 12:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعرب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، عن تطلع العراق لبناء أفضل العلاقات مع الجيران والأشقاء والأصدقاء، داعيا الى بدء مرحلة جديدة للنهوض بالبلد وإخراجه من تداعيات الحروب.وقال الحلبوسي في تغريدة عبر “تويتر” تابعه “النور نيوز”، انه “‏بعد انتهاء الالتزامات الخاصة بملف التعويضات، نتطلَّع اليوم لبناء أفضل العلاقات مع …

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