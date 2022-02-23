لبنان يحبط 3 تفجيرات لحساب تنظيم داعش

2022/02/23 | 13:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، إحباط ثلاث عمليات تفجير، كانت شبكة مرتبطة بتنظيم داعش تعتزم تنفيذها بشكل متزامن ضد ثلاثة أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله.

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