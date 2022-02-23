القضاء على إرهابي في ديالى

2022/02/23 | 13:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت القوات العراقية على إرهابي من

تنظيم “داعش” خلال عملية في

محافظة ديالى شرق البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع”

عن وزارة الدفاع قولها في بيان اليوم

“إن معلومات وصلت حول وجود إرهابيين

اثنين ف

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