أزمة التزوير تهدد المنتخب الوطني بكرة القدم

2022/02/23 | 13:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد ..بات المنتخب الوطني بكرة القدم، مهدداً بفقدان ابرز عناصره بسبب تزوير الاعمار.وقال مصدر في اتحاد الكرة في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “اتحاد الكرة يعاني من مشكلة تزوير اعمار اللاعبين بسبب التلاعب بجوازات السفر وعدم القدرة على تجديد جوازات السفر”.وتابع ان “اتحاد الكرة رفض التدخل، بأي شكل من الأشكال، في التوسط […]

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