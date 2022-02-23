مأزق المسرح المغلق - مصطفى محمد غريب

2022/02/23 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_محمد_غريب مقطع في المقهى المطلع على كورنيش المتنزه الحكومي كان في كل مرة يكتفي من النقاش السياسي ومناقشة الآراء والمعتقدات والاستنتاجات التي يتكفل بها عادة شلة من المعارف والأصدقاء ولا ينسى الآراء التي كانت تطرح حول السينما الامريكية وقياسها بالأفلام المصرية وكان المسرح العراقي له افضليات بما يحمله من معاني وطنية وإنسانية كثيراً ما كان التحيز لفرقة المسرح الحديث، تمر الأيام والاسابيع و ......





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