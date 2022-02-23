العراق يتلقى دعوة رسمية للمشاركة في بطولة عمان الدولية بكرة القدم

2022/02/23 | 13:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تلقى الاتحاد العراقي بكرة القدم، دعوة رسمية للمشاركة في بطولة عمان الدولية بكرة القدم.وقال مصدر في اتحاد الكرة لـ”ايرث نيوز” إن “الاتحاد العراقي لكرة القدم، تلقى دعوة رسمية من الاتحاد الأردني للمشاركة في بطولة رباعية دولية، ستقام في العاصمة عمّان نهاية شهر كانون الأول المقبل”.وتابع أن ا”لبطولة الودية ستضم منتخبات العراق والأردن وعمان وسوريا، […]

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