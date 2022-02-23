الاطار: سنتحول إلى تحالف “الثبات الوطني” لتشكيل الكتلة الاكبر

2022/02/23 | 13:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد النائب عن الإطار التنسيقي محمد الشمري , الأربعاء , قرب الإعلان الرسمي عن تحالف الثبات الوطني المؤلف من 130 نائبا، مبينا ان الثبات سكون الكتلة الشيعية الاكبر داخل البرلمان وهو الأحق في تشكيل الحكومة.وقال الشمري في تصريح ان / المعلومة / , ان ” الإطار التنسيقي مشكل من اغلب […]

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