الرافدين يحذر من التعامل مع مواقع وهمية

2022/02/23 | 13:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد حذر مصرف الرافدين، زبائنه من التعامل مع المواقع الوهمية التي تنشر معلومات عن السلف والقروض.وأوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان هناك روابط ومواقع وهمية انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تمارس النصب والاحتيال والابتزاز بحق الزبائن من خلال ايهامهم بمنح السلف والقروض مستغلين عدم …

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