يتواجد تحت الطائرات وفوقها..إليكم أبرز الصور التي التقطها

2022/02/23 | 13:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدرب الكندي ليرد كاي كمصمم معماري، لكنه لطالما كان شغوفًا بالطائرات.والآن قام بدمج الاثنين معًا، بعد أن أصبح مصورًا للطائرات، وتخصص في إحياء عناصر التصميم الصغيرة للطائرات.

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