2022/02/23 | 13:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قام مصرف الرشيد، اليوم الاربعاء، بتوجيه كافة فروعه بترويج لمعاملات القروض لكافة المواطنين.

وذكر بيان للمصرف، أن “مصرف الرشيد وجه فروعه بترويج معاملات القروض لكافة المواطنين”، داعياً “المواطنين إلى مراجعة فروعه في بغداد والمحافظات للاطلاع على التعليمات وحسب نوع القرض”.

وأكد أن “الادارة العليا للمصرف حثت موظفي الفروع على استقبال الزبائن وتقليل الروتين في اجراءات منح القروض”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرشيد يوجه كافة فروعه بترويج معاملات القروض للمواطنين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرشيد يوجه كافة فروعه بترويج معاملات القروض للمواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).