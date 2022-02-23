الاعمار توافق على شمول موظفي العقود بقرار توزيع الاراضي

2022/02/23 | 13:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن محافظ واسط، محمد جميل المياحي، اليوم الاربعاء، عن موافقة وزارة الاعمار على شمول موظفي العقود بقرار توزيع الاراضي.وقال المياحي في بيان، إنه “حصلنا رسمياً على موافقة معالي وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة المهندسة نازنين محمد وسو، الموافقة على شمول موظفي العقود 315 بخطة توزيع الأراض السكنية”.وأضاف المياحي “وجهنا دوائر البلدية […]

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