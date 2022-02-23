2022/02/23 | 13:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدرت محكمة جنايات النجف، اليوم الاربعاء، حكماً بالسجن المؤبد على احد تجار المخدرات في المحافظة.وقال مصدر مطلع لوكالة ايرث نيوز، إن “محكمة جنايات النجف تصدر حكما بالسجن المؤبد على متهم يقوم بالمتاجرة بالمواد المخدرة”.وأضاف ان “المتهم جزء من عصابة نقل المخدرات وهو اخر شخص في القضية”.

ظهرت المقالة الحكم بالسجن المؤبد على تاجر مخدرات في النجف أولاً على ايرث نيوز.

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