الحكم بالسجن المؤبد على متاجر بالمواد المخدرة في النجف

2022/02/23 | 13:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ النجف

أفاد مصدر قضائي، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد على متاجر بالمواد المخدرة في النجف.

وذكر المصدر لـ (بغداد اليوم)، أن "محكمة جنايات النجف تصدر حكماً بالسجن المؤبد على متهم يقوم بالمتاجرة بالمواد المخدرة وهو جزء من عصابة نقل المخدرات وهو اخر متهم في القضية".

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