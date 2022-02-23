الاستخبارات العسكرية ترصد إرهابيين وتقتل أحدهما في ديالى

2022/02/23 | 13:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

تمكنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأربعاء، من رصد إرهابيين اثنين وقتل أحدهما في محافظة ديالى.

وقالت خلية الاعلام الأمني في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "بعمل دؤوب ومتابعة مستمرة، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية، وقوة من الفرقة الأولى في قيادة القوات البرية تم رصد تحركات إرهابيين اثنين بواسطة كاميرات المراقبة، ضمن قاطع الفرقة في محافظة ديالى".

وأضافت أن "القوة تمكنت من قتل أحد الارهابيين المسؤول عن عدد من الاعمال الإرهابية، ومازالت القوات الأمنية تلاحق الإرهابي الثاني، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".

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