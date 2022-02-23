المحكمة الاتحادية تؤجل البت بدعوى إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية

2022/02/23 | 13:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

قررت المحكمة الاتحادية، اليوم الأربعاء، تأجيل البت بدعوى إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "المحكمة الاتحادية عقدت جلستها التداولية في دعوى الطعن بقرار فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (4) في الثامن من شباط 2022".

واضاف ان "المحكمة قررت تاجيل البت بالدعوى إلى الأول من الشهر المقبل".

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