بوتين: مصالح روسيا “غير قابلة للتفاوض” ونريد الحوار مع الغرب

2022/02/23 | 13:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ،اليوم الأربعاء، أن مصالح بلاده وأمنها “غير قابلة للتفاوض” .

وأكد بوتين في كلمة متلفزة لمناسبة يوم المدافع عن الوطن أن “مصالح مواطنينا وأمنهم غير قابلة للتفاوض بالنسبة إلينا” متعهدا مواصلة تعزيز قدرات الجيش الروسي.

وأكد أنه “منفتح على حوار مباشر وصريح” مع الغرب “لإيجاد حلول دبلوماسية لأكثر المشاكل تعقيدا”،واعتبر الرئيس الروسي أن مخاوف بلاده لا تزال “من دون أجوبة”.

وتطالب روسيا المتهمة بحشد 150 ألف جندي على الحدود الأوكرانية لغزو جارتها الموالية للغرب، بتعهد بعدم قبول عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي أبدا، كما دعت مساء الثلاثاء إلى “أوكرانيا منزوعة السلاح” بالإضافة إلى تنازلات إقليمية للانفصاليين الموالين لروسيا.

وكان بوتين أعلن الثلاثاء أن روسيا تعترف بسيادة الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا على كامل منطقتي لوغانسك ودونيتسك وليس فقط على المناطق الخاضعة لسيطرتهم.



لكنه أوضح أنه يجب ترسيم الحدود الدقيقة في محادثات بين الجمهوريتين الانفصاليتين وأوكرانيا.

وإذا كان بوتين ترك الجدول الزمني لإرسال القوات إلى الشرق غير معروف، سيكون التدخل الروسي هناك مبررا قانونيا بعدما وقعت الثلاثاء اتفاقات تعاون مع الانفصاليين، خصوصا على المستوى العسكري.

المصدر: AFP

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