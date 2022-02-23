الكهرباء: محطة جنوب بغداد حولت 14 وحدة توليدية للعمل على الغاز الطبيعي

2022/02/23 | 13:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت ملاكات محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الثانية، من تحويل 14 وحدة توليدية لتعمل على الغاز الطبيعي بدلا من الوقود الثقيل.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، أن “الفرق الاعلامية في مكتب الإعلام والاتصال الحكومي بمقر الوزارة تواصل جولاتها لقطاعات (الانتاج، النقل، التوزيع) لتسليط الضوء على انجازات الملاكات والمشاكل والمعوقات التي […]

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