2022/02/23 | 13:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت قيادة شرطة نينوى، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على خمسة متهمين بتجارة المخدرات بينهم امرأة في المحافظة.وقالت القيادة في بيان، تلقت /المعلومة/ نسخة منه إنه “تمكنت مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة نينوى من إلقاء القبض على خمسة متهمين بينهم امرأة يقومون ببيع، وترويج، وتعاطي الحبوب والمواد المخدرة، ضبط […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال خمسة متهمين بتجارة المخدرات في نينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال خمسة متهمين بتجارة المخدرات في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).