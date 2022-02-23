أسعار الغاز في أوروبا تحلق بعد قرار ألمانيا تعليق مصادقة “السيل الشمالي-2”

2022/02/23 | 13:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا، خلال تعاملات بشكل ملحوظ بعد إعلان ألمانيا تعليق المصادقة على تشغيل مشروع الغاز “السيل الشمالي-2”.وصعدت العقود الآجلة للغاز في شهر مارس المقبل في مركز TTF في هولندا إلى مستوى 940 دولار لكل ألف متر مكعب، بعد أن كانت عند مستوى 937 دولارا.وبذلك تكون الأسعار قد صعدت بنسبة […]

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