الاتحادية تؤجل البت في حكم فتح باب الترشيح مرة ثانية لمنصب الرئاسة

2022/02/23 | 13:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اجلت المحكمة الاتحادية، الأربعاء، البت في حكم فتح باب الترشيح مرة ثانية لمنصب رئاسة الجمهورية.

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وعقدت المحكمة الاتحادية جلستها التداولية في دعوى الطعن بقرار فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مرتين.

وذكر إعلام المحكمة في بيان مقتضب، تلقاه "ناس" (23 شباط 2022)، أنّ "المحكمة الاتحادية تعقد جلستها التداولية في دعوى الطعن بقرار فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (4) في ٢٠٢٢/٢/٨".

وبحسب قرار الاتحادية فإن التأجيل إلى اليوم الأول من الشهر المقبل.

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