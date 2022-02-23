ما حك جلدك مثل ظفرك !

2022/02/23 | 13:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم / مسلم الركابي

يبدو ان موضوع مكان اقامة مباراة

منتخبنا الوطني امام شقيقه الاماراتي

في تصفيات كأس العلم اخذ حيزاً كبيراً

من الاهتمام من قبل الاعلام الرياضي

وكذلك الشارع الرياضي العراقي بعد ان

تس

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