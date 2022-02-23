العبادي يعلق على انتهاء دفع تعويضات الكويت:حكم العراق مسؤولية وليس طيشا وامتيازا

2022/02/23 | 13:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق رئيس تحالف النصر حيدر العبادي،

اليوم الاربعاء، على قرار إنهاء ملف

التعويضات العراقية للكويت.

وقال العبادي في تغريدة تابعتها وكالة

نون الخبرية “بإنهاء ملف التعويضات

العراقية للكويت (52.4 مليار دولا

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