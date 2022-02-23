دولة القانون: انتخاب رئيس الجمهورية سيكون بوابة الانفراج السياسي

2022/02/23 | 13:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون ضرغام المالكي , الأربعاء , انتخاب رئيس الجمهورية بداية لانهاء الازمة السياسية ، مبينا ان الوضع لن يتحمل المزيد وعلى الجميع الاتفاق على تحالف شامل لتحقيق نصاب انتخاب الرئيس.وقال المالكي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” الوضع السياسي معقد جدا ولا […]

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