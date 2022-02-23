بوتين يتصدى للموجة السادسة لتوسع الناتو انطلاقاً من الدون الباس

2022/02/23 | 13:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / محمد صادق الحسيني || قدم بوتين يوم امس احاطة شاملة عن تاريخ بلاده من ايام القيصرية فالاتحاد السوفياتي .اطاح بالماركسية اللينينية، وبلينين الذي كان سبب خلق دولة اوكرانيا كما قال ثم اطاح بستالين ايضاً وفند الحقبة السوفياتية وبعد ذلك انقض على الرعاة الغربيين الذي يريدون الاستمرار بالتوسع شرقاً حتى يقضوا على دولة […]

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