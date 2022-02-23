2022/02/23 | 13:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد يستضيف فريق بنفيكا نظيره أياكس أمستردام الهولندي على ملعب “النور”، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.يدخل بنفيكا هذه المواجهة متسلحاً بجماهيره، ومن هنا يسعى إلى استغلال عامل الأرض من أجل تحقيق الفوز، ومحاولة الوصول لدور ربع النهائي، والمنافسة على اللقب.في المقابل، يخوض أياكس أمستردام هذه المباراة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بنفكيا وأياكس وجهاً لوجه في لقاء الطموح والمجد) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بنفكيا وأياكس وجهاً لوجه في لقاء الطموح والمجد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).