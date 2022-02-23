تأجيل البت بدعوى إعادة فتح باب الترشيح لرئيس الجمهورية

2022/02/23 | 13:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت المحكمة الاتحادية ،اليوم الأربعاء، تأجيل البت بدعوى إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.

وعقدت المحكمة الاتحادية جلستها التداولية في دعوى الطعن بقرار فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (4) في الثامن من شباط 2022″.

وقد قررت المحكمة تاجيل البت بالدعوى إلى الأول من شهر أذار المقبل”.

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