معلم يقدم على الانتحار داخل منزله في الموصل

2022/02/23 | 13:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، اليوم الاربعاء، بانتحار معلم داخل منزله في مدينة الموصل.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، إن “معلماً اقدم على الانتحار شنقا داخل منزله بناحية زمار شمال غربي الموصل”.وأضاف المصدر انه “لغاية الان لم تتم معرفة الاسباب”، مؤكدا ان “القوات الامنية فتحت تحقيقا بالحادث”.

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