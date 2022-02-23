للمرة الأولى.. التقاط فيديو لثوران شمسي

2022/02/23 | 13:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقطت وكالة ناسا ومركبة الفضاء الشمسية المدارية التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية صورة مذهلة للثوران الشمسي من شأنها أن تساعد خبراء الفضاء على فهم الدورة الشمسية بشكل أفضل.

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