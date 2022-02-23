سياسة الشيطان تدمر الاوطان

2022/02/23 | 13:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / رجاء اليمني || تتمثل سياسة امريكا في إثارة النزاعات والفوضي في البلدان ونشر الإرهاب والفتن وتحريض دولة على أخرى وخلق بلبلة من إعلامها الكاذب الذي لا يرقى إلى حرية التعبير ونزاهة الكلمة؛ بل تسخره في خدمة الدمار والحرب.وهي سياسة ماسونيه خبيثة تكره وجود أحد ينافس الشيطان الأكبر في إجرامه.وقد اتسم هذا […]

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