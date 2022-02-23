مراجعة قائمة بقرارات مجلس الامن الدولي العقابية الخاصة بالعراق(١٩٩٠-٢٠٠٠)

2022/02/23 | 13:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / سعيد ياسين موسى || أصدر مجلس الأمن 53 قرارا خاصا بالعراق خلال الأعوام من 1990 إلى 2000، أهمها قرار فرض الحصار عليه، وقرار إخراجه من الكويت ولو باستخدام القوة، وقرار “النفط مقابل الغذاء”.• وكان أول هذه القرارات هو القرار رقم 660 الذي صدر في 2 أغسطس/آب 1990، يوم الغزو العراقي للكويت، حيث […]

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