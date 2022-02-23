الرافدين يحذر من مواقع وهمية تمارس النصب والاحتيال بحق المواطنين

2022/02/23 | 13:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذر مصرف الرافدين، اليوم الاربعاء، زبائنه من التعامل مع المواقع الوهمية التي تمارس النصب والاحتيال بحقهم.وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، أن “روابط ومواقع وهمية انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تمارس النصب والاحتيال والابتزاز بحق الزبائن من خلال ايهامهم بمنح السلف والقروض مستغلين عدم معرفة الموظفين بالاجراءات المادية والمصرفية”.وأضاف أن […]

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