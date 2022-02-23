استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال

2022/02/23 | 13:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..استشهد طفل فلسطيني (14 عامًا) برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات وقعت جنوبي الضفة الغربية المحتلة.وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن “الطفل محمد شحادة استشهد عقب إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخضر جنوبي بيت لحم”.وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، جريمة إعدام الطفل محمد شحادة، قائلة إن “هذه الجريمة الجديدة التي ارتكبتها […]

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